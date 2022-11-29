İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li belediyelere terör soruşturması: Dosyaları başsavcılıkta!

29 Kasım 2022 Salı, 22:28

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelerde yürütülen 'terör' soruşturmaları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi'nde elde edilen bilgi ve bulguların Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi'ndeki inceleme ve soruşturmaların da kısa sürede tamamlanarak Cumhuriyet başsavcılıklarına ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Belediyelerle ilgili Bakanlığa intikal eden her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle incelendiği, 'terör' faaliyetleriyle ilgili ulaşan tüm iddiaların da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilirse bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.

"MERSİN VE ATAŞEHİR BELEDİYESİ İNCELEMELERİ TAMAMLANDI"

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılmıştır.

İBB VE SEYHAN BELEDİYESİ'NDEKİ SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmektedir."

SOYLU NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde Ankara’da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında 2019-2022 arasında “74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü”, bunlardan 79’unun ise tamamlandığını dile getirmişti.

Türkiye genelindeki CHP'li belediyeleri hedef alan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüştü.

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin çalışanlarına yönelik iddialarına tepki göstermişti. Özel, "Bir yıl önce de rakamlar verdin, bir koca yıl bir operasyonunu işitmedik Süleyman. Anca boş laf konuşup algı peşindesin, başka bir şey değil. ‘Yakınların’ iltisakı üzerinden bir cadı avı, bir operasyon niyetindeysen önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra..." demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "İçişleri Bakanlığı, Meclis'te dosya sallamak, basın toplantısında rakam açıklamak değildir. Yanlış varsa, gereğini yaparsın. Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur; Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir. İçişleri Bakanı olarak elinde istihbaratın, devletin gücü var. Buna rağmen; 15 Temmuz'dan sonra işe aldığın kaç Polis, Jandarma, Mülki Amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla? Beceriksiz ve yalancısın" diyerek tepki göstermişti.