İçişleri Bakanlığından 'Kardak'ta gerginlik' iddiası üzerine açıklama
İçişleri Bakanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşandığına dair haberler üzerine açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sözcü Gazetesi internet sitesinde, 27 Aralık 2021 tarihinde ‘Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği’ ve 31 Aralık 2021 tarihinde ‘Yılın Son Günü Kardak’ta Gerginlik’ şeklinde başlıklar taşıyan Yaşar Anter imzalı bazı haberler yayınlanmıştır. Bahse konu haberlerde özetle; ‘Muğla İli Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları’nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı’ şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır. Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir" denildi.
İki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haberin doğru olmadığı öne sürülen açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Dolar/TL'de korkutan öngörü
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- 'Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz'
- Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?