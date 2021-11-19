19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Emekli Büyükelçi Müfit Özdiş’in öncülüğünde, Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı kuruldu. Vakfın ana hedefi, Atatürk’ün “Denizciliği Türk ulusunun milli ülküsü haline getirme” idealini hayata geçirmek olarak belirlendi.

İlk sivil denizci Hamit Naci’nin torunu olan Emekli Büyükelçi Özdiş’in öncülüğünde, Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, 30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuruldu. Vakfın ilk mütevelli heyet toplantısı, dün Heybeliada’da gerçekleşti. Yönetim kurulu başkanı seçilen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

MAVİFORUM...

Gürdeniz, Vakfın hedeflerini şöyle sıraladı: “Denizciliği Atatürk’ün hedeflediği milli ülkü haline getirmek, Türk denizcilik tarihinde kurulan üçüncü sivil denizcilik vakfı olarak denizciliği tanıtmak ve yaygınlaştırmak, Türkiye’nin halkı ve devleti ile denizcileşmesini hedefleyen Mavi Vatanı, sembol, kavram ve doktrin olarak geliştirmek ve millete mal etmek, deniz ve denizcilik kültürünü korumak, kurumsallaştırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, devletin ve halkın denize uzak duruşunu ortadan kaldıracak tedbirler alarak toplumun genel kesiminde deniz farkındalığı yaratmak.” Gürdeniz ayrıca, Vakfın en önemli organlarından birinin Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Denizcilik Forumu (MAVİFORUM) olacağını belirtti.

HAMİT NACİ KİMDİR?

Hamit Naci, Türk tarihinde ilk sivil denizcilik okulu olan Milli Deniz Ticareti Kaptan ve Çarkçı Mektebini (Bugünkü adı ile İTÜ Denizcilik Fakültesi) 1909 yılında kuran 1877 Bahriye Mektebi mezunu emekli deniz subayıdır. Damadı Lütfi Müfit Özdeş, Atatürk’ün Harbiye’den sınıf ve Kuvayı Milliye dahil pek çok cephede silah arkadaşı, milletvekili ve aynı zamanda Vakfın Kurucusu E. Büyükelçi Müfit Özdeş’in büyük babasıdır.

VAKFIN LOGOSU

Mavi Vatan Vakfı, logosunu da basınla paylaştı. Logodaki kırmızı filama yarımada coğrafyasında ana vatanı, etrafındaki mavi şerit mavi vatanı

Çıpa denizcileşmeyi, camadan bağı işbirliği ve dayanışmayı, üç yıldız bu amaçla kurulan tarihimizdeki üçüncü vakıf olduğumuzu simgeliyor.