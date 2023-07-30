İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:08

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:08

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı direniş sürüyor. Köylüler ve çevre aktivistleri ağaç kesimini insan zinciri oluşturarak protesto ediyor.

TANAL VE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK

Direnişe önceki gün CHP’li vekillerden Mahmut Tanal da destek verdi. Tanal bölgede jandarma görevlileriyle tartıştı. Bölgeye gelenlerin kimlik bilgilerinin bir kağıda yazılarak toplanmasına karşı çıkan Tanal, "Bunu yapamazsınız, fişliyorsunuz" dedi.

Jandarma astsubay ise "Buraya gelenlerin sorgusunu yapmak zorundayım. İçeriye girenlerden aranan şahıs var mı yok nereden bileceğim" yanıtını verdi.

BAKANLIKTAN 'KINAMA'

Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal’ı kınadı.

Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.