Son Dakika... Akbelen'de direniş sürüyor: Biber gazlı ve TOMA'lı müdahale!

Son dakika gelişmesi... Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgede direniş devam ediyor. Yurttaşlara TOMA'larla ve biber gazıyla müdahale edilirken 20 yaşam savunucusu gözaltına alındı.

Şeyda Öztürk / İrem Karataş
Yayınlanma: 29.07.2023 - 08:35
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Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın kesimine bugün devam edildi.

Milas-Ören yolun üzerinde Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin personelini taşıyan aracın önü yaşam savunucuları tarafından kesildi.

20 YURTTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Oturma eylemi yapan yurttaşlara polis ağır müdahalede bulundu. Aralarında Deniz Gümüşel, Şengül Yüksel, Songül Fular Erdem, Nilay Ormanlı Balpınar, Harun Cici, Deniz Mensa Ergenç, İlayda Kekeç Ilgaz, Pelin Nacin, Levent Büyük, Kemal Özberksoy, Alper Turaç, Esra Balbar, Kerem Gündoğdu,Orhun Sercinoğlu, Ahmet Atay, İsmail Hakkı Atal, Aslıhan Karaman, Leyla Bilgen'in bulunduğu yaklaşık 20 yaşam savunucusu gözaltına alındı.

Biber gazının yanı sıra iki toma yurttaşlara müdahale etti.

AYRINTILAR GELİYOR...


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