Şanlıurfa'da neler oluyor? CHP'li Ali Şeker'in ardından bu kez de Mahmut Tanal'a saldırı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi devam ediyor. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ve müşahitlerin darbedilmesinin ardından, son olarak CHP'li Mahmut Tanal da kendisine saldırıldığını söyledi.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için sandık başında... Şanlıurfa ise sandık güvenliğinin en çok tartışma konusu olduğu illerin başında geliyor.
CHP milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'da sandıktaki usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedilmesinin ardından Şeker’in darbedildiği sandığa giden Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya uğradı.
"DEVLET ZAFİYETİ VAR"
Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, görevli olduğu Şanlıurfa Eyyübiye Karaali Mahallesi’nde usulsüz oy kullanımına karşı çıktığı için bir grubun saldırısına uğradı. Şu an Karaali’de bekliyoruz. Bana yönelik de saldırı oldu. Burada devlet zafiyeti var! Tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız! Biz haklıyız, biz kazanacağız!”
#sondakika— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 28, 2023
İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, görevli olduğu Şanlıurfa Eyyübiye Karaali Mahallesi’nde usulsüz oy kullanımına karşı çıktığı için bir grubun saldırısına uğradı.
Şu an Karaali’de bekliyoruz.
Bana yönelik de saldırı oldu.
Burada devlet zafiyeti var!
Tehditlere,…
NE OLMUŞTU?
Tanal sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık güvenliğinin sağlanması için Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na seslenmişti.
Tanal, “Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na sesleniyorum. Şanlıurfa’da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi’dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü’dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı’dır!” demişti.
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