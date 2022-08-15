İçişleri Bakanlığı'ndan Server Sinanoğlu açıklaması

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:04

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Sinanoğlu ile ilgili haberler çıktığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı’na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu’nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Temmuz günü Bismil'e bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarptı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.