Korumalarının silah çektiği kaymakam, Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’a ve ailesine 14 Mayıs 2020 tarihinde korumalarının silah çekmesiyle gündeme gelen Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Hatay Vali Yardımcısı olarak atandı.
Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine 14 Mayıs 2020 tarihinde korumalarının silah çektiği Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnamesiyle Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı.
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