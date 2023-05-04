İçişleri Bakanlığı'ndan skandal talep: Bu tam bir paralel yapı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:18

Muhalefetin İçişleri Bakanlığı’nı “paralel seçim takip sistemi” kurmakla suçlaması gündemdeyken, bakanlığa bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İzmir’deki Kiraz Kaymakamlığı’ndan sonra Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) Türkiye genelinde sandıklar hakkında bilgi istediği ortaya çıktı. Ancak bu isteğin de oyçokluğuyla reddedildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın paralel seçim takip sistemi kurmaya çalıştığını gündeme getirdi. Erkek, konuyla ilgili Kiraz Kaymakamlığı’nın Kiraz İlçe Seçim Kurulu’na sandık sonuçlarını almak için başvurduğunu ancak başvurunun YSK tarafından oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

(Mehmet Hadimi Yakupoğlu)

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaşanan süreci Cumhuriyet’e anlattı. Hafta sonunda kaymakamlığın seçim kurulundan sandık sonuçlarını istediğini belirten Yakupoğlu, “Kaymakamlık, 14 Mayıs’ta Kiraz’daki sandık sonuç tutanaklarının bakanlık bünyesindeki GAMER’e (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı) bağlı olarak kurulan seçim takip modülüne işlenmesi için talepte bulundu. Konu 1 Mayıs’ta YSK’nin gündemine geldi. YSK de bunu görüşerek 298 sayılı kanunun 108. maddesine göre oybirliğiyle bunun yapılamayacağını söyledi. Söz konusu maddede sandık sonuç tutanaklarının kimlerle paylaşılacağı yazıyor ve burada herhangi bir kamu kurumu, kuruluşu yer almıyor” dedi.

ÜST ÜSTE RET KARARI

Olayın ikinci perdesinin 2 Mayıs’ta CHP’li Erkek’in düzenlediği bir basın toplantısının ardından yaşandığını aktaran Yakupoğlu, “Önceki gün saat 19.00 sularında YSK’de yapılan toplantıda değişik bir talep daha geldi. Bu kez İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden bir yazı doğrudan YSK’ye yazıldı. Yazıda genel müdürlük bünyesinde GAMER diye bir kuruluş kurulduğu, seçim takip modülü oluşturulduğu ve bu modüle verilerin işlenebilmesi için yurtiçi ve yurt dışı sandıkların bilgileri istendi. Yurt içindeki sandıkların hangi şehirde, hangi mahallede kurulacağı, sandıkların numaralarının ne olduğu, her sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağı, yurtdışında hangi ülkelerde, temsilciliklerde kaç sandık kurulacağı soruldu. YSK de bu kez oyçokluğuyla talebi yine 108. maddeye göre tek yetkilinin kendisi olduğunu belirterek reddetti” bilgisini paylaştı.

Böylece iki gün üst üste ret kararı çıktığını söyleyen Yakupoğlu, başka başvurular olabileceğini de söyledi. Buna karşın tek yetkili organın YSK olduğunu vurgulayan Yakupoğlu, “İçişleri Bakanlığı kendisini YSK yerine koymuş, valilikler de il seçim kurulu yerine koymuş, kaymakamlıkları da ilçe seçim kurulu yerine koymuş. Bu tam bir paralel yapı. Kimsiniz ki siz böyle bir yapı kuruyorsunuz?” diye konuştu.

(Muharrem Erkek)

"SONUÇLAR İÇİN SEKMELER OLUŞTURULMUŞ"

Muharrem Erkek, “paralel seçim sistemi” iddiasıyla ilgili bir de video paylaştı. Videoda bir İçişleri Bakanlığı çalışanı GAMER’deki sistemi tek tek anlatıyor. Sistemde sandık sonuçlarının girilmesi için sekmeler oluşturulduğu görülüyor.

ANKARA BAROSU: YETKİ SADECE YSK’DE

Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı üzerinden YSK’ye yapılan başvurulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Anayasa, seçim sonuçlarını birleştirme ve ilan etme yetkisini sadece YSK’ye vermiştir. Seçim verilerini toplamak İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi kapsamında değildir” denildi. Baro, kamuoyunu aydınlatılması için YSK’yi göreve davet etti.