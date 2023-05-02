Muharrem Erkek: İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı kurulmuş

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:04

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:20

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim güvenliğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Erkek, seçimler için İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, "İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek" dedi.

"PARALEL YAPI KURMUŞ"

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK'ye paralel bir seçim takip sistemi kurmuş. İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek.

İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın. Soylu 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz.

İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur."