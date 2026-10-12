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İçişleri duyurdu... Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 137 tutuklama

İçişleri duyurdu... Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 137 tutuklama

12.10.2026 11:22:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri duyurdu... Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 137 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında, 22 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonların “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

22 İLDE OPERASYON

22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 137’si tutuklanırken 75’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilerin "çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları" tespit edildi.

Öte yandan, siber izleme faaliyetleri kapsamında suç içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 bin 501 hesap ve şahıs tespit edildi.

Toplam 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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