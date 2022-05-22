İçişleri, 'tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu: Bursa'da 50 milyon dolu makaron
İçişleri Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiği duyuruldu.
Açıklamada "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen, yasa dışı makaron doldurumu yapan depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 13'ü yabancı uyruklu, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize ve KOM birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
- Düğün konvoyundaki otomobil, çocuğa çarptı
- Doktorun mucizevi kurtuluşu: Acilin girişinde yığıldı
- Otelciler Derneği Başkanı'ndan 'lahmacun' savunması
- Festivalde yan bakma kavgası: Çok sayıda gözaltı
- Ataman'dan 12 Dev Adam sözü! Eylül'de de şampiyonuz
- İş yerinde patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- Bakan Soylu duyurdu: Ehliyetlerle ilgili yeni gelişme
- 'Tam oradayız...'