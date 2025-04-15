İddia: 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan Zehra Kınık, aileye para teklif etmiş!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:55

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:55

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin yaşamını yitirdiği kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanmaya devam ederken yeni bir gelişme kamuoyunun gündemine oturdu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Barlasçeki ailesi, sanık Kınık Demir’in kendilerine para teklif ettiğini söyledi.

Batın Barlasçeki’nin teyzesi Kübra Doğan, yaptığı açıklamada, karşı taraftan manevi tazminat teklif edilerek dava sürecinde uzlaşma sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Doğan, şunları söyledi:

“Fatma Zehra Kınık’ın gerçekleştirdiği kazada hayatını kaybeden Batın’ın teyzesiyim. 9 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Kınık, defalarca yüzde 100 kusurlu bulunmasına rağmen hiçbir ceza almadı. Üstelik bu cesaretle ikinci bir kazaya daha karıştı. Şimdi de avukatı, bizim avukatımızı arayarak manevi tazminat önerip uzlaşmak istediklerini bildirmiş. Biz pazarlık değil, adalet istiyoruz. Ablam evladını kaybetti, hayatı yıkıldı. Bu acıya para biçilemez.”

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Fatma Zehra Kınık Demir hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan Kınık Demir hakkında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı.

Raporda, sanığın asli kusurlu olduğu vurgulandı. Ancak, Barlasçeki ailesi ve avukatlarının tutuklama talebi mahkemece reddedildi.

AYNI ARAÇLA BİR KAZA DAHA

Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı tek kazanın Batın Barlasçeki’nin yaşamını yitirdiği olayla sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. 3 Şubat 2025’te, İstanbul Beykoz’da yine Kınık ailesine ait olan 34 FKJ 390 plakalı araç bu kez maddi hasarlı bir kazaya daha karıştı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre aracı yine Fatma Zehra Kınık Demir kullanıyordu. Olay yerine gelen isim ise yine Kerem Kınık’tı.

Kaza ile ilgili ilginç olan ayrıntı ise, Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği 9 Temmuz 2024 tarihli kazanın da aynı plakalı araçla yapılmış olması oldu.

Batın Barlasçeki'nin teyzesi Kübra Doğan, açıklamasının sonunda şöyle seslendi:

''Bu zamana kadar yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu davada yalnız kalmak istemiyoruz. Fatma Zehra Kınık da her suçlu gibi adalet önünde hesap vermeli. Sağlanmayan her adalet yeni suçlara kapı açıyor. Lütfen sesimiz olun.”