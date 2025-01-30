17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu: Zehra Kınık yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:39

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay 9 Temmuz'da yaşanmış, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDI

3 kişinin yaralandığı bir kişinin de öldüğü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL KALDIRILDI

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Kınık'ın yargılanması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. İlk duruşmada hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırılan Kınık, adliye koridorlarında maktul yakınlarının tepkileri ile karşılaşmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Son duruşmada da iki tarafın avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Kınık'ın avukatları, müvekkillerinin kusur oranına itiraz ederek, yurt dışı çıkış yasağının kaldarılmasını talep etti. Ölen gencin avukatları ise olayda yaşamını yitiren Batın Barlasçeki'nin kasksız oluşunun, kazanın oluşumuna yol açan bir kusur olmadığını, sonucu etkileyen bir unsur olduğunu belirterek, Kınık’ın tutuklu yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, tarafların taleplerini reddederek duruşmayı 30 Nisan’a erteledi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kamera görüntülerine dayanarak kazanın oluş şekli anlatılmıştı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurlu” olduğu tespiti yer aldı.

Ayrıca raporda, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kazada ölen Batın Barlasçeki kasksız yolculuk yaptığı için tali kusurlu, kazada yaralanan iki yayanın ise kusursuz olduğu belirtildi.