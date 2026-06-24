İddia: AKP'ye geçecek 3 belediye başkanı belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye yeni katılımlar olacağının mesajını verirken, yarın AKP'ye geçecek 3 belediye başkanının isimleri belli oldu.

Sözcü’nün aktardığına göre, CHP'den istifasını açıklayan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın, yarın yapılacak AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP'ye katılacağı öğrenildi.

Öte yandan şubat ayında CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da uzun süredir AKP'ye geçmek için onay almayı beklediği biliniyordu. Özarslan'ın da yarın yapılacak toplantıda Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye katılmasına karar verildi.

Son olarak 2021 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek AKP'den ayrılan ve son yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'nın da yarın İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılacağı öğrenildi.

Kulislerde yer alan iddialara göre Arı'nın AKP'ye geçişinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de rol oynadığı öne sürülüyor.