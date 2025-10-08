İddia: CHP listesinden seçilip partilerinden istifa eden 3 milletvekili daha AKP'ye katılıyor!

Millet İttifakı partilerinden toplam 39 aday, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listesinden Meclis’e girmeyi başarmıştı.

DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3, İyi Parti ve Türkiye Değişim Partisi birer milletvekili çıkarmıştı.

Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekillerinin 14'ü ise partilerinden istifa etmişti. İstifa eden vekillerin bir kısmı AKP ve CHP'ye katılırken, bazı milletvekilleri ise bağımsız olarak kalmıştı.

2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e giren, fakat daha sonra partilerinden istifa eden milletvekillerinden 3'ü daha AKP'ye katılacak. Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugüne kadar bağımsız milletvekili olarak Meclis'te bulunuyordu.

TEMURCİ VE ŞAHİN AKP'YE Mİ KATILACAK?

Temurci ve Şahin'in AKP'ye katılacağı iddia edildi. Üçüncü ismin kim olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AKP’ye katılacağının netlik kazanmadığı, aynı gün bazı belediye başkanlarının da partiye katılabileceği öne sürülüyor.

CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRİP İSTİFA SONRASI BAĞIMSIZ KALAN VEKİLLER

DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu (İstanbul) 26 Aralık 2024’te istifa etti, bağımsız kaldı. Gelecek Partisi’nden Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin (İstanbul) 19 Temmuz’da istifa etti.

DEVA Partisi’nden Evrim Rızvanoğlu (İstanbul) 27 Haziran’da istifa etti. DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın (Balıkesir) da 7 Ocak’ta partisinden istifa etti.