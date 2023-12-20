İddia: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Adalet Bakanı'na 'Dilan Polat' telefonu

Göreve geldiğinden beri çetelere yönelik operasyonlarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alınmadığı süreçte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefon açtığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:29
İddia: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Adalet Bakanı'na 'Dilan Polat' telefonu
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27 Eylül'de hakkında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çifti 1 Kasım'da gözaltına alındı.

10Haber'den Hazar Dost'a konuşan kaynaklara göre Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonuyla başladı.

Kaynaklara göre uzayan süreç ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi. 

Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu. 

Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve çiftle beraber 20 kişi, 1 Kasım’da gözaltına alındı.  


Dilan Polat Ali Yerlikaya Yılmaz Tunç

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