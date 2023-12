Dilan Polat'tan 'karapara' savunması: Ne olduğunu bilmiyorum, çalışarak kazandık!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 19:56

Güncelleme: 14.12.2023 - 19:57

Sosyal medyada lüks yaşamlarından görüntüleri dikkat çeken ve haklarındaki ifşaatların ardından MASAK takibine takılan Engin Polat ve Dilan Polat çifti, karapara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Habertürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'la avukatı aracılığıyla röportaj gerçekleştirdi.

İşte o röportaj:

SUÇLAMALAR ARKA ARKAYA SIRALADIK, BU SUÇLAMALAR HAKKINDA NELER SÖYLEYECEK?

"Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık. Biz kozmetik ürünü imalatı ithalatı da yapmıyoruz. Uyuşturucu konusu da iftiradır. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu suçu değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum.

BANU PARLAK İLE BİR BAĞLANTINIZ VAR MI? DÜKKANLARININ KURŞUNLANMASI OLAYI HAKKINDA NE DİYOR?

Banu Parlak olayının bir komplo olduğu çok net. Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok.

GÖSTERİŞLİ PAYLAŞIMLARININ BAŞINI YAKTIĞI KONUSU İLE İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYOR?

Kötü niyetli insanların bunlarını kullandığını düşünsem de kısmen haklılar. O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım.

TAKİPÇİLERİ DİLAN POLAT TUTUKLANINCA ÇOCUKLARA NE OLACAK DEMİŞTİ. SON TAHLİLDE KAYINVALİDENİN VE BAKICININ ÇOCUKLARLA İLGİLENDİĞİNİ DUYMUŞTUK. ŞİMDİ BAKICI SINIR DIŞI OLDU. ÇOCUKLARA KİM BAKIYOR?

Çocukların bakımı ile babaanne ilgileniyor. Dışarıdaki işlerini tanıdıklar ve dostlar tarafından yürütülüyor. Çok acı çekiyorum. Nilda’ya adaletin yerini bulacağını anlatıyorum. Şule için çok üzüldüm.

MAL VARILIĞINI KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MU? MAL VARLIĞINA YENİDEN SAHİP OLABİLECEĞİNE İNANCI VAR MI?

Suçsuz olduğu için mal varlıklarını kaybettiğini düşünmüyor. Yargılama sonunda kendilerini iade edileceğini söylüyor. Mal varlığının şu an benim için bir önemi yok. Tek amacım çocuklarıma kavuşmak.

EŞİ VE KARDEŞİ DE TUTUKLU ONLARLA NASIL HABERLEŞİYOR? AYRICA CEZAEVİNDE KAVGA ETTİLER, FENALAŞTI GİBİ HABERLER ÇIKTI. BUNLARLA İLGİLİ NE SÖYLÜYOR? TELEVİZYON İZLİYORLAR MI?

Eşim ile haftada 1 gün telefonla konuşuyoruz. Her gün ağlıyorum. Ailemi her gün özlüyorum, Allah’a her gün dua ediyorum. Hiç iyi değilim, hastalanmaktan korkuyorum. İftira içerikli haberleri görünce çok üzülüyorum. Kardeşi ile de aynı koğuştalar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FOTOĞRAFI HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR?

Bu kişilerden sadece dördü benim franchise anlaşmam olan kişiler. Bunun dışında bunlarla ticari vs bağlantım yok. Masadaki herkes için çok üzüldüm. Yıllar önce arkadaş ortamında çekilen fotoğrafın yalan haberler oluşturmasına çok üzülüyorum. Bu kişilerle başka bir bağlantım yoktur."