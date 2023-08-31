İddia: İmamoğlu CHP'den tam yetki isteyecek

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:40

Genel seçimlerin sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘değişim’ hareketi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘tam başarı’ için CHP yönetiminden talepte bulunacağı iddia ediliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre İmamoğlu, partisinin yönetiminde İstanbul’un ilçelerinde gösterilecek belediye başkan adaylarının belirlenmesi için söz sahibi olmayı ve tam yetki isteyecek. Hazırlanacak raporda ilçelere göre kimleri belediye başkanı olarak görmek istediklerini sorulacak ve ortaya çıkan isimler belirlenecek.

Rapor sonrası farklı partilerin seçmenleri ile seçim süreci öncesi kurulması hedeflenen ilişkiler doğrultusunda da İmamoğlu partisinin yönetimine çalışmasını sunarak, “Kentte tam başarı, uyumlu çalışma ve belediye meclisinde çoğunluk sağlama hedefleri için adayların belirlenmesinde tam yetki talep ediyorum” diyecek.

Kurmaylara göre, çalışmalar ve CHP’deki kongreler süreci kısmen tamamlandıktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir görüşme olması bekleniyor.