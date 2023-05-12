İddia: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden 'Ali Yeşildağ' isimli hesabın sahibi AKP'li troll çıktı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:36

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:36

Son dönemde yayımladığı videolarla iktidara yakın isimler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir kara propaganda düzenlenmiş; söz konusu hesap tarafından paylaşılan videonun sahte olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin devamında İnce, önceki gün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

HESABIN ID'Sİ ORTAYA ÇIKTI İDDİASI

Siyasetteki kaset kumpası tartışması devam ederken; söz konusu hesabın Ali Yeşildağ ile alakasının olmadığı ve geçmişte AKP'li trollerce kullanıldığı iddia edildi.

Hesabın, ID değiştirmeden önce Ayşe Minyeli adıyla tweet attığı dönemde 6284'ün kaldırılmasını istediği, Atatürk aleyhine tweet atıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğü, hilafeti savunduğu, Ümit Özdağ ve Nevşin Mengü'ye hakaret ettiği görüldü.

Muharrem İnce'ye kaset iftiralarını atan ve Ali Yeşildağ'ı taklit eden Ali_Yesilda hesabının id'si 1518344680739590145



Bu hesabın geçmişte kullandığı isimler:

@Ayse_Minyeli

@___5N1K___

@MuhammdYak21

@Ismet_Ozl



Bu hesabın eski kimliği @Ayse_Minyeli'nin tweetleri çok ilginç.?? pic.twitter.com/WBW49Rj892 — Dr. Tuğrulcan Elmas (@DrTugrulcan) May 11, 2023

Sosyal Medya Manipülasyonu Araştırmacısı Dr. Tuğrulcan Elmas hesabın geçmiş dönem paylaşımlarını ve eski kullanıcı adlarını araştırarak bir dizi paylaşım yaptı.

Elmas'ın iddiaları şöyle oldu:

* Muharrem İnce'ye kaset iftiralarını atan ve Ali Yeşildağ'ı taklit eden Ali_Yesilda hesabının id'si 1518344680739590145

Bu hesabın geçmişte kullandığı isimler:

@Ayse_Minyeli

@___5N1K___

@MuhammdYak21

@Ismet_Ozl

Bu hesabın eski kimliği @Ayse_Minyeli'nin tweetleri çok ilginç.

* Ali_Yesilda Twitter'a @Ismet_Ozl adıyla Nisan 2022'de katıldı. Biraz takipçi topladıktan sonra Psikolog Ayşe Minyeli Hanım olmaya karar verdi.

Ayşe Hanım tam bir RTE sevdalısı

* Ali - pardon - Ayşe Hanım'a göre @nevsinmengu bir vatan haini

* Nevşin Mengü'nün hain olduğu konusunda Ayşe Hanım'ı onaylayan fatihtpkr'nın paylaşımları

* Yılmaz Özdil (yılo) da bir hain, bir kitabı 500 dolara satıyor

* Ona göre Ümit Özdağ ırkçı bir faşist

* Ama kendisi vatansever. Vatan onun tekelinde çünkü

* Din de onun tekelinde

* Kadın düşmanı, 6284'ün kalkmasını isteyenlerden

* Hesap henüz küçükken sıradan bir tweetine @bykktl_syprrr isimli hesap beğeni yapmış.

* Bu hesap da kapatıldığı için profile erişimim yok ama Google'a hesabın ismini yazınca hesabın eskiden baykar övgüsü yaptığını görüyorsunuz.

* Peki bu hesap nasıl büyüdü ve kaale alınmaya başladı? Bu hesap ilk açıldığı Nisan ayında İsmet Özel'i taklit ediyordu. Sonra hesap büyütülüp Ayşe Minyeli isimli psikolog troll hesabına evrildi.

* Hesap sonra Nisan'da @___5N1K___ adıyla tweet atmaya başlıyor, ardından @MuhammdYak21 ve en son Ali_Yesilda oluyor.

* İnce DenizBank'tan dekont aldı yalanını da paylaşıyor

* Yani bu hesap henüz küçük bir hesapken aktrollük yapıp Ak Partililerden beğeni alarak büyüdü ve propaganda yaptı. O yüzden hesabı takip edince önerilen hesaplar hep Ak Partili.