Fatih Erbakan'dan canlı yayında 'Muharrem İnce' yorumu: 'Kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:12

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:13

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir 'kumpas' olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

"İNCE'NİN ÇEKİLMESİYLE SEÇMENLERİN ÖNEMLİ BİR KISMI SANDIĞA GİTMEYECEK"

"Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı" diyen Erbakan şunları söyledi:

"Sayın Meral Akşener Hanım, 'masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız' diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki, 'bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar.' Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları.

Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin hepsi de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya bir kısmının da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" demiş; "45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İnce, partisinin Meclis'te bulunması gerektiğini savunarak oy istemişti.

Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, "Bu atılan iftiralara, Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum" diye konuşmuştu.