Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'den yeni paylaşım
Önceki gün 'Memleketim için...' diyerek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'den yeni bir paylaşım geldi. İnce, Twitter'da yaptığı paylaşımla partisine oy istedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önceki gün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" demiş; "45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor" ifadelerini kullanmıştı.
İnce, partisinin Meclis'te bulunması gerektiğini savunarak oy istemişti.
Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, "Bu atılan iftiralara, Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum" diye konuşmuştu.
YENİ PAYLAŞIM
Son olarak İnce, kişisel Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. "Her evden bir oy Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler Meclis'e!" diyen İnce #MemleketMeclise çağrısı yaptı.
Her evden bir oy Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler Meclis'e! #MemleketMeclise— Muharrem İNCE (@vekilince) May 12, 2023
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