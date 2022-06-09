İddia: Sedat Peker'in tüm videoları hazır, seçimlere de girebilir

09 Haziran 2022 Perşembe, 08:21

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakın çevresine, "Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım" dediği iddia edilirken, yine Peker'in kullandığı iddia edilen 'Deli Çavuş' adlı hesaba ise Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yasak getirildiği belirtildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından yapılan, iktidarın seçimi kaybedip gitmemesi halinde sokağa çıkma çağrısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) rahatsız ettiğini bu sebeple BAE yetkililerinin Peker'e bu hesaptan paylaşım yapmasını yasakladığını yazdı.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Peker'in yakın çevresine, ‘Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım’ dediği belirtiliyor. Videosunda, iktidar yanlısı bir iş adamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia ediliyor. Yakın çevresinin Peker'e İstanbul, Sakarya veya Rize'den bağımsız milletvekili adayı olması yönünde baskı yaptığı ve ‘Geçmişte 'Siyasete girmeyeceğim' dedin. Şartlar değişti. Dilersen maaşını almazsın. Ancak dokunulmazlık sayesinde rahatça hareket edebilirsin’ dediği savunuluyor. Peker'in öneriye sıcak baktığı savunuluyor"