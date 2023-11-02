Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:05

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Atama kararı ardından Birol Küle'nin hayatı araşatırılmaya başlandı. Peki, Birol Küle kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin önceki görevleri neler?

BİROL KÜLE KİMDİR?

Birol Küle, 1964 Ankara doğudu. Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünden mezunu oldu. Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi yaptı. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev aldı. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atandı ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yaptı.

Birol Küle, 2 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atandı. TMSF bünyesindeki sorunlu kredilerin kamu adına tahsili ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben piyasa mimarisini değiştiren ikincil mevzuatın oluşturulmasında aktif rol alan Küle'nin bankacılık, finansal piyasalar, düzenleme ve denetim alanlarında 25 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır.

BİROL KÜLE EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuğu olan Birol Küle iyi derecede İngilizce bilmektedir.