‘İftarlık Gazoz’ filmini ‘oruç’ sahnesi üzerinden hedef aldılar: Destek paylaşımları da yükseldi

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı, 2016 yılında vizyona giren İftarlık Gazoz filmi, yıllar sonra bir sahne üzerinden yeniden gündem oldu.

Filme, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Kemal karakterinin oruç tutmadığı sahne üzerinden tepki gösterildi.

‘Fatih Erşahin’ isimli kullanıcı yaptığı paylaşımda “Yıllarca komedi diye, Müslümanların kutsallarına saldırdınız. Senaryosundan, yapımcısına, yönetmeninden, oyuncusuna topunuza Allah hidayet etsin. Ulan kafir yapmaz sizin şu yaptığınızı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları filmin orucu hedef aldığı iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise "Bu vesileyle İftarlık Gazoz (2016) filmini mutlaka izlemenizi öneririm. Her detayıyla muhteşemdir ve Anadolu’ya sinmiş İslam’ı anlatır. Sonra da memleket çocuklarının ahvalini" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da filmin dini değerleri hedef almadığını savunarak destek paylaşımında bulundu.