'İGDAŞ' videosu sosyal medyada gündem oldu: 'İstanbul'u gaz kesme eşiğine getirenleri unutma'

AKP döneminde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (İGDAŞ) yaşananları hatırlatan bir video hazırlandı. Sosyal medyada yayılan söz konusu videoda, "⁠İGDAŞ’ı borç batağına sürükleyip İstanbul’u gaz kesme eşiğine getirenleri unutma İstanbul" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:11
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AKP döneminde, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (İGDAŞ) neler yaşandığını gözler önüne seren video sosyal medyada gündem oldu.

"İGDAŞ’ı borç batağına sürükleyip İstanbul’u gaz kesme eşiğine getirenleri unutma İstanbul" denilen videoda İmamoğlu öncesi dönem hatırlatıldı.

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Söz konusu paylaşımda 2017'de AKP yönetimindeki İGDAŞ'ın BOTAŞ'a borç 'taktığı', 2018'de ise İGDAŞ’a ödenmesi gereken borçlar için İstanbul-Seyrantepe’deki Galatasaray Stadyumu karşısındaki 65 bin metrekarelik alanın İGDAŞ’a 313 milyon dolara satıldığı belirtildi.

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE BORÇLAR 2 YILDA ÖDENDİ

Öte yandan videoda, söz konusu eski dönemden kalma borçların Ekrem İmamoğlu döneminde 2 yılda ödendiği hatırlatıldı.


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