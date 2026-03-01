Iğdır'daki camilerde Hamaney için Kuran okundu

İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü doğruladı.

Gözyaşları içinde Hamaney'in ölümünü duyuran televizyon sunucusu ülkenin 40 günlük yasa girdiğini ilan etti.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atfen yapılan açıklamada Hamaney'in nasıl öldüğüne dair bilgi verilmedi.

Açıklamada Hamaney'in "şehadetinin zalimlere karşı ayaklanmanın başlangıcı" olacağı vurgulandı.

IĞDIR'DA HAMANEY İÇİN KURAN OKUNDU

Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Iğdır’daki bazı camilerde Kuran okundu.

Kentte Caferi mezhebine bağlı camilerde Hamaney için Kuran okunmaya başlandı.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün İran’da yaşananlar, İslam âleminin dağınıklığından ve birlik içinde hareket edememesinden kaynaklanmaktadır. Bugün İran’da hayatını kaybedenler Müslümandır. Yaşananlar İslam dünyası için utançtır. İslam dünyası birlik içinde olmalıdır. İsrail ve ABD’yi kınıyoruz. Hamaney’e Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Dernek yetkilileri, Iğdır’da Ehlibeyt Alimler Derneği’ne bağlı yaklaşık 30 caminin bulunduğunu ve burada Hamaney için Kuran okunduğu bilgisini verdi.

