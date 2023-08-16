Iğdır Üniversitesi rektöründen MHP’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından yapılan bir değişiklikle MHP Iğdır İl Başkanlığı’na Hüseyin Ateş görevlendirildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise yapılan atamanın ardından Ateş’i ziyaret etmekten geri durmadı.

Görüşmede aynı zamanda Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Alaaddin Yanardağ ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Iğdır İl Başkanı Alparslan Çelikten de hazır bulundu.

Rektör Alma, Başkan Ateş'e yeni görevinin ‘hayırlı olması’ temennilerini ileterek başarılar diledi.