Iğdır Üniversitesi rektöründen MHP’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, MHP Iğdır İl Başkanlığı’na atanan Hüseyin Ateş’i ziyaret etti. Rektörün ziyaret amacı ise ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunmak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:20
Iğdır Üniversitesi rektöründen MHP’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından yapılan bir değişiklikle MHP Iğdır İl Başkanlığı’na Hüseyin Ateş görevlendirildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise yapılan atamanın ardından Ateş’i ziyaret etmekten geri durmadı. 

Görüşmede aynı zamanda  Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Alaaddin Yanardağ ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Iğdır İl Başkanı Alparslan Çelikten de hazır bulundu. 

Rektör Alma, Başkan Ateş'e yeni görevinin ‘hayırlı olması’ temennilerini ileterek başarılar diledi. 


Iğdır Iğdır Üniversitesi MHP ziyaret

İlgili Haberler

FETÖ davasında eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'e 3 yıl 9 ay hapis

FETÖ davasında eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'e 3 yıl 9 ay hapis
Şırnak Üniversitesi rektörünün ilk işi araç kiralamak oldu

Şırnak Üniversitesi rektörünün ilk işi araç kiralamak oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden 4 öğrenciye 4 yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden 4 öğrenciye 4 yıla kadar hapis istemi

En Çok Okunan Haberler