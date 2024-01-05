İHH'nın Kadıköy yürüyüşünün adresi değişti, gericiler birbirine girdi: 'Kadıköy'e giremeyip Gazze'yi kurtarmayı mı amaçlıyoruz?'
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Kadıköy’de Filistin için yürüyüş düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada yürüyüş ile ilgili provokasyon dolu mesajlar atılırken, İHH düzenleyeceği yürüyüşün adresini 'Ümraniye' olarak değiştirdi. Bunun üzerine gericiler sosyal medyada birbirine girdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü Filistin için Kadıköy'de toplanacağını duyurmuştu.
Yürüyüş çağrısı sonrasında sosyal medyada, "Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin", "Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz" gibi ifadeler kullanılmıştı.
YÜRÜYÜŞÜN ADRESİ DEĞİŞTİ
İHH’dan yapılan son açıklamada, yürüyüşün yerinin değiştirildiği ve yeni adresin Ümraniye olduğu duyuruldu.
GERİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ
Yürüyüş yerinin değiştirilmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Gericiler, söz konusu paylaşımın altına birbirine girdi.
'Kadıköy'e giremeyip Gazze'yi kurtarmayı mı amaçlıyoruz?', 'Böyle olmamış Eyüpsultan'a alsaymışsınız' gibi youmlar yapıldı.
İşte o tepkilerden bazıları...
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