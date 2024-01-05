İHH'nın Kadıköy yürüyüşünün adresi değişti, gericiler birbirine girdi: 'Kadıköy'e giremeyip Gazze'yi kurtarmayı mı amaçlıyoruz?'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:07

Güncelleme: 05.01.2024 - 14:07

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü Filistin için Kadıköy'de toplanacağını duyurmuştu.

Yürüyüş çağrısı sonrasında sosyal medyada, "Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin", "Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz" gibi ifadeler kullanılmıştı.

YÜRÜYÜŞÜN ADRESİ DEĞİŞTİ

İHH’dan yapılan son açıklamada, yürüyüşün yerinin değiştirildiği ve yeni adresin Ümraniye olduğu duyuruldu.

GERİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Yürüyüş yerinin değiştirilmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Gericiler, söz konusu paylaşımın altına birbirine girdi.

'Kadıköy'e giremeyip Gazze'yi kurtarmayı mı amaçlıyoruz?', 'Böyle olmamış Eyüpsultan'a alsaymışsınız' gibi youmlar yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları...