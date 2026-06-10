İhraç listesinde yer alan Gökhan Günaydın: ‘Akçalı işimi söylesinler alınlarını karışlayayım’

CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararı tartışılmaya devam ederken, isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kararı Şirin Payzın'ın T24 yayınında öğrenen Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Allah akıl versin derim, başka bir şey demem.

Yani bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarıyız, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman ahlaktan, hukuktan yana görev yaptım. Kimsenin bana bu konuda söyleyebileceği bir tek sözcük yoktur, bir tek iddia yok hakkımda, bir tek gizli tanık iftirası bile yok benim aklımda ama işte böyle bir sonuçla karşı karşıyayız.

Tabii benim tedbirli olarak disipline sevk edilmem, başta arkadaşlarım da dahil olmak üzere. Bunların mekanizmaları var. Bu mekanizmalar bizlerin isminin parti meclisinden geçmesi ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi esasına dayanıyor.

Ben kendi adıma konuşayım da rahat edeyim. Oralarda görev yapanlar da bizi bilen insanlardır. Benim gözüme baka baka birileri söylesinler bakalım Gökhan Günaydın'ın şurada şöyle bir akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım."