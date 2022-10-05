İKD'den CHP'nin 'başörtüsü' teklifine tepki: Toplumun özgürlüğünün güvencesi laikliktir!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:31

CHP’nin “Başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirme” iddiasıyla hazırlayıp Meclis’e sunduğu yasa teklifine İlerici Kadınlar Derneği’nden (İKD) yazılı bir açıklama ile tepki geldi.

İKD’den “Kadınların da Toplumun da Özgürlüğünün Güvencesi ‘Başörtüsü’ Değil Laikliktir” başlığıyla yapılan açıklamada, CHP'nin hamlesinin "Medeni Kanun'u ve Anayasa'nın 2'inci maddesini de ayaklar altına almak" olduğu savunularak şöyle denildi:

"AKP karşısında alternatif olduğunu söyleyenler, yıllardır başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere toplumu teslim almaya çalışan tarikat ve cemaatlerle, dinci gericilikle helalleşmektedir.

Laikliği ağzına almaktan imtina edenler, kadınlara “özgürlük” adı altında gericiliği dayatmaktadır. Cumhuriyet’in kazanımlarını ve en başta laikliği “hata” olarak dillendirenler, AKP’nin suçlarına ortak olmaktadır.

Gericiliği özgürlük olarak sunanlar, kadınların kurtuluşuna değil, karanlığa daha fazla hapsolmasına yol açar.

Gericilikle helalleşenler, kadınların özgürlüğünü değil, daha fazla ezilmesini, ikinci sınıf insan olarak görülmesini ve aşağılanmasını güvence altına alır.

Gerici yaşam biçimlerini kadınlara özgürlük olarak sunanlar, tarikat ve cemaatlerle, onların siyasi temsilcileriyle yarışırcasına kadınlara “örtünün” demektedir.

Kadınlara layık gördükleri bu gerici hamlelere karşı meydan okuyoruz!"

Kadınların da toplumun da özgürlüğünün güvencesinin laiklik olduğu vurgulanan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Bizleri teslim almaya çalışan bu karanlık ancak laiklik mücadelesiyle ortadan kaldırılacaktır. Bunu ortadan kaldıracak olan ise hiç tereddütsüz laiklikten vazgeçmeyenlerdir.

Bütün kadınları bu oyunu bozmaya, ayağa kalkmaya, laiklik için mücadeleye çağırıyoruz. Laiklikten vazgeçmiyoruz!"