Kemal Okuyan'dan 'başörtüsü' açıklaması: CHP'nin toplumu sağcılaştırma çabasına açıktan karşı çıkılmalı

04 Ekim 2022 Salı, 12:16

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'deki Bakış programında Gökhan Kazbek'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi" açıklamalarıyla ilgili yorumu sorulan Okuyan, insanların kılık kıyafetiyle uğraşmanın anlamsız olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

"SAĞ HEP MAĞDUR ETTİ VE ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Okuyan şöyle devam etti:

"Öte yandan türban tartışması kılık kıyafetle ilgili bir tartışma değildi. O tartışma sistematik bir şekilde Türkiye'de laikliği ayaklar altına alıcı hamlelerin yapılması için kullanıldı. Bizim itirazımız onadır... Sağ hiçbir zaman mağdur olamaz. Helalleşmeyi geçiniz. Sağ hep mağdur etti ve etmeye de devam ediyor. O yüzden solcuların geçmişe bakıp 'Biz hata yaptık' demeleri yersiz. Bizim hatamız başka bir şey: Biz bu düzeni değiştiremedik. Bizim kendi kendimize kızacağımız şey budur. Efendim 'biz geçmişte muhafazakar insanları küstürdük'... Alakası yok. Türkiye'nin şu anda en küskün kesimi laik duyarlılığı olan kesimi. Küsen onlar, hayata küstüler, umudu yitirdiler. Türkiye'nin en küskün insanları bugün yoksullukla boğuşanlar. Ülkelerinden, hayattan umudu kesmiş durumdalar. Sağ niye küssün? Sağ hep iktidarda, bütün nimetlerden onlar yararlanıyor, onlar zengin oluyor, onlar yolsuzluk yapıyor ve hep onlar aklanıyor. Buna müdahale etmek zorundayız. Efendim 'Erdoğan gidene kadar susalım'. Peki ondan sonra ne olacak?"

"CHP'NİN TOPLUMU SAĞCILAŞTIRMA ÇABASINA AÇIKTAN KARŞI ÇIKILMALI"

Toplumun belli bir kesiminin CHP'nin hâlâ solu temsil ettiğini düşündüğünü belirten ve CHP'nin hamlelerinin "sol sağdan özür diliyor" gibi algılandığına işaret eden Okuyan, "CHP'nin içinde her ne kadar solcu olduğunu söyleyen, bağımsızlıktan, laiklikten, eşitlikten yana insanlar olsa da, CHP'nin Türkiye toplumunu sağcılaştırmak için büyük bir çaba verdiğini" iddia etti. Okuyan, "buna kapalı kapılar ardında değil açıktan itiraz etmek gerektiğini" belirtti.

"Geçmişte Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi sağcılaştırmakla eleştirenlerin şimdi belki de daha sağcı bir adaydan endişe etmelerinden kaynaklı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme noktasına geldiğini" söyleyen Okuyan, bu yaklaşımın Türkiye'deki bu hızlı sağcılaşmanın önüne geçmek için yeterli olmayacağını söyledi. TKP Genel Sekreteri, "Türkiye toplumundaki emekçi karakterde laik, bağımsızlıkçı duyarlılığı yeniden ayağa kaldırmak ve onların kendilerine güvenlerini yeniden kazanmasını sağlamak gerektiğine" vurgu yaptı.

"BABACAN, DAVUTOĞLU GİBİ İSİMLERİN TOPLUMDA MEŞRUİYETİ YOKTU, CHP BU MEŞRUİYETİ KAZANDIRDI"

Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Akşener gibi isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşrulaştırmayı becerdiğini iddia eden Okuyan, "bu iki ismin ve temsil ettikleri değerlerin kendi başına bir meşruiyetlerinin öncesinde olmadığını" söyledi. "Siyasi uzlaşma", "toplumu AKP'den uzaklaştırma" adına bu isimleri savunmaya başlamanın, Türkiye siyasetinin daha fazla sağcılaşmasına neden olacağını öne süren Okuyan, bunun da yeni Erdoğan'ların çıkmasına ve Erdoğan'ı mumla aratacak olayların yaşanmasına neden olabileceğini" söyledi.