İki askerin sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden şehit olması... Mustafa Destici: Bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin olarak, "Ölüm nedenleri aşırı sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği olarak açıklanmış. Bu, üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Ve bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyor; tedavisi süren Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan ve aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığımızda yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanarak tedavi altına alınan Mehmetçiklerimizden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ölüm nedenleri aşırı sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği olarak açıklanmış. Bu, üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Ve bunu anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekiyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyor; tedavisi süren Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."