İki büyükşehirde destek iddiası

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Memleket Partisi kurmayları, CHP’yle geniş çapta işbirliği zemini oluşmadığını belirtirken İnce’nin cuma günü yapılacak CHP PM toplantısında CHP adaylarının netleşmesinin ardından sadece İstanbul ve Ankara’da CHP’ye destek açıklaması yapacağını ifade ediyorlar.

Öte yandan kulislerde CHP’den gelen ekip, “CHP ile tam birleşmeyi” istiyor. Siyaset yaşamına Memleket Partisi ile başlamış akademisyenlerden oluşan ekip ise birleşme görüşüne sert bir dille karşı çıkıyor.

İnce, bugün yapılacak MYK toplantısında bir karara varacak.