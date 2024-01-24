İki büyükşehirde destek iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aylar sonra sessizliğini bozdu. İnce, “Cuma gününe kadar sabretmenizi rica ediyorum. Her şey memleket için” ifadelerini kullandı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00
İki büyükşehirde destek iddiası
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Memleket Partisi kurmayları, CHP’yle geniş çapta işbirliği zemini oluşmadığını belirtirken İnce’nin cuma günü yapılacak CHP PM toplantısında CHP adaylarının netleşmesinin ardından sadece İstanbul ve Ankara’da CHP’ye destek açıklaması yapacağını ifade ediyorlar. 

Öte yandan kulislerde CHP’den gelen ekip, “CHP ile tam birleşmeyi” istiyor. Siyaset yaşamına Memleket Partisi ile başlamış akademisyenlerden oluşan ekip ise birleşme görüşüne sert bir dille karşı çıkıyor. 

İnce, bugün yapılacak MYK toplantısında bir karara varacak.


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