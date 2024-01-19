Diyanet'te son 5 ayda 5. intihar vakası yaşandı: ‘Halimiz memleket gibi’

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:16

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, “Ülkemizin, dünyanın şartları nedeniyle insanlar zor günler geçiriyor. Din görevlisi olsalar dahi bu insanlar da psikolojik olarak zorlanıyor” diye konuştu

Emekli müftü Gani Aşık da, “Diyanet personeli, intiharın vehametini herkesten iyi bilir. Buna rağmen bu durumun süreklilik göstermesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığından vazgeçerek bu hazin olayların nedenlerini ortadan kaldırması gerekir” dedi.