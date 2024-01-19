Diyanet'te son 5 ayda 5. intihar vakası yaşandı: ‘Halimiz memleket gibi’

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Soğanlı Camisi’nde görevli 52 yaşındaki imam Fırsat Sayar, geçen günlerde yaşamına son verdi. Sayar’ın “tayin isteği kabul edilmediği için intihar ettiği” öne sürüldü. Ağustos ayından bu yana Diyanet çatısı altında çalışan 5. din görevlisinin intihar ettiği anlaşıldı.

Sena Tufan
Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00
Diyanet'te son 5 ayda 5. intihar vakası yaşandı: ‘Halimiz memleket gibi’
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Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, “Ülkemizin, dünyanın şartları nedeniyle insanlar zor günler geçiriyor. Din görevlisi olsalar dahi bu insanlar da psikolojik olarak zorlanıyor” diye konuştu 

Emekli müftü Gani Aşık da, “Diyanet personeli, intiharın vehametini herkesten iyi bilir. Buna rağmen bu durumun süreklilik göstermesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığından vazgeçerek bu hazin olayların nedenlerini ortadan kaldırması gerekir” dedi. 


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