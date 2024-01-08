İki kez anons etti: Sahneye geç gelen aday Erdoğan’ı kızdırdı
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüye davet ettiği Artvin adayı Mehmet Kocatepe’nin sahneye geç çıkışı gerginliğe neden oldu. Erdoğan, Kocatepe’yi iki kez anons etti.
Aday tanıtım toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin adayı Mehmet Kocatepe’yi anons etti.
Kocatepe sahneye gelmeyince Erdoğan bu ismi ikinci kez anons etti.
Yaşanan gerginlik görevlilerin hareketlerine de yansıdı. Bir süre sonra Kocatepe kaygılı bir şekilde sahneye geldi.
Erdoğan’ın bu esnada oldukça kızgın olduğu anlaşıldı. Bu gerginlik, Erdoğan’ın bu ismin elini havaya kaldırmasına da yansıdı.
Başlangıçta Kocatepe’nin elini havaya kaldırmayan Erdoğan daha sonra elini tutarak havaya kaldırdı.
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