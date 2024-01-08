Erdoğan'ın İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına 'Trabzonlu aday' hedefi anketlere takıldı: AKP'nin adayı Murat Kurum

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkarmak istediği “Trabzonlu aday” hedefi tutmadı. Daha önce adı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, “AKP’nin yaptırdığı anketlerde İmamoğlu karşısında kazanamadığına yönelik sonuçların çıkması” nedeniyle iki isim yerine eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum’da “karar kılındığı” belirtiliyor.

Erdoğan’ın, 31 Mart’taki yerel seçimlerde “İstanbul’daki kentsel dönüşüm üzerine bir seçim stratejisi yürüteceği” ifade edilirken açıklanan 26 il belediye başkan adaylarının 15’inin de mevcut belediye başkanlarından olması dikkat çekti. Erdoğan’ın açıkladığı 26 belediye başkan adaylarından 2’si, Çanakkale ve Edirne başkan adayları kadın. Çanakkale’den aday gösterilen Jülide İskenderoğlu aynı zamanda 27. dönem Çanakkale milletvekili. Erdoğan’ın Çankırı Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hüseyin Filiz de 24., 25. ve 26. dönemde AKP’den Çankırı milletvekili seçilmişti.

MHP İLE YARIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile 11’i büyükşehir, 15’i il belediyesi olmak üzere başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı illerden Sinop, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP’nin yönetiminde bulunuyor. Çankırı Belediyesi ise MHP’de bulunuyor. AKP ve MHP, Çankırı’da ayrı adaylarla yarışacak. AKP ve MHP, 2019’daki yerel seçimlerde de Çankırı’da ittifaksız seçimlere girdiler. Seçimin galibi ise yüzde 46.9 oy alarak MHP olmuştu. AKP ise yüzde 38.2 oy alabilmişti.

‘ÖDÜLLENDİRDİ’

14 Mayıs’taki milletvekilliği seçimlerinden hemen önce “Ne işim var AKP’de” diyen ancak sonra İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun da Erdoğan tarafından “Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ödüllendirildiği” ileri sürülüyor.

Erdoğan’ın açıkladığı 26 ilin adaylarında mevcut milletvekillerinden, İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olmak üzere mevcut 28. dönem milletvekillerinden üç isim yer alıyor. Ancak yine AKP’de, Cumhurbaşkan ve milletvekilliği seçimlerinden hemen sonra kulislerde “Erdoğan’ın mevcut milletvekillerinden belediye başkan adayı göstermeyeceği” de konuşuluyordu. Bunun en önemli nedenlerinden birisinin de “iktidarın TBMM’deki ihtisas komisyonlarındaki üye sayısında Cumhur İttifakı’nın üstünlüğünün sürmesini istemesi” olduğu gösteriliyordu. Aday gösterilen mevcut milletvekillerinin belediye başkanlıklarını kazanması durumunda, AKP’nin TBMM’deki sayısı 264’ten 261’e düşecek.

‘AKP’YE OY VERMEDİM’

Erdoğan’ın açıkladığı belediye başkan adaylarından bir diğeri ise eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın. Bugüne dek dört parti değiştiren Ayaydın, 2022 yılında, Erdoğan için “22 yıldır AK Parti’ye oy vermedim. Ben hiçbir zaman ‘Erdoğan’ın diploması var’ demedim” ifadelerini kullanmıştı. AKP’nin, Ayaydın’ı aday göstererek “CHP’li ve İYİ Partili seçmeni konsolide etmeyi hedeflediği” belirtiliyor. Osman Gürün’ün “yeniden aday olmayacağına” yönelik açıklamaları sonrasında da “AKP’nin Muğla’yı CHP’den alabileceği” iddia ediliyor.