İkinci silkeleme harekâtı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, SGK borçlarının belediyelerden tahsil edilmesi talimatı sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir kesinti daha yapacak. İller Bankası’ndan aktarılan 3 milyar 172 milyon TL’lik gelirin 1.5 milyar TL’lik kısmı ocak ayında olduğu gibi bu ay da kesilecek. Yapılacak kesintilerin toplam 6 milyar TL’yi bulan borcun dört taksitte tahsili için devam edeceği belirtilirken önümüzdeki iki ay boyunca süreç devam edecek. Ocak ayında yapılan ilk kesinti sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, maaş ödemelerinde gecikme olacağı açıklaması yapmış ve bu durum işçi sendikalarının tepkisini çekerek iş bırakma eylemlerine yol açmıştı. Sendikalar, maaş kesintisi ya da gecikmesi durumunda yeniden iş bırakma eylemleri yapmaya hazırlıklı olduklarını belirtti.

ÖZEL: BU İŞİN ARKASINDA HASETLİK VAR

CHP’li Özgür Özel, hükümetin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni zor durumda bırakmaya yönelik hareketlerini eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Silkeleyin” talimatını, CHP’li belediyelerin imkânlarını daraltma çabası olarak değerlendirdi. “Bu durumu önümüzdeki seçimlerde halkın karşısında göreceğiz” diyen Özel, vatandaşın bu tutumdan rahatsız olduğunu ve bu yüzden iktidarın seçimde ciddi bir tepkiyle karşılaşacağına dikkat çekti. Özel ayrıca, “İzmir’de de belediyenin 2 milyara yakın parasına el koyarak hizmeti aksatmaya çalışma, belediyenin çalışanlarıyla başkanlarımızı karşı karşıya getirme ve halkı mağdur etme üzerinden adeta kendisini geçmiş öndeki rakibinin arkasından çelme çakma muamelesini görüyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİRE HİZMET ENGELİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyenin pandemi sonrası birikmiş SGK ve vergi borçları ile ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak borçlarını yapılandırdıklarını ancak yıllık yüzde 48 faizle ödeme yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Tugay, “Belediyeleri silkeleyin diyen bir cumhurbaşkanımız var. CHP’li belediyeler için bunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hizmet edemez hale getirmeyi amaçladıklarını düşünüyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Büyükşehirin maaş ödemeleri dışında da gideri var. Çiğli Arıtma Tesisi, Buca Onat Tüneli, Buca Metrosu var. Bunlar aksasın istemiyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK ZARARI HALKIMIZ GÖRECEK”

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, SGK tarafından yapılan kesintilerin, özellikle CHP’li belediyelere yönelik olduğunu ve bu durumun “siyasi bir operasyon” olduğunu söyledi. Zeyrek, “SGK borçlarının tahsili, politik bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor. AK P ve MHP döneminden borçlanan belediyelere uygulanmayan bu işlem, yalnızca CHP’li ve muhalif belediyelere yapılmakta. Bu durum, siyasi bir müdahale olarak değerlendirilemez mi? İktidar, 31 Mart seçimlerinde yaşadığı yenilgiyi hazmedemiyor ve bunun yerine belediyeler üzerinden halkı cezalandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ülkenin belediyesi değil mi? İzmir’de çalışanlar, bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden bu uygulamayı yapıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. İktidara akıl, hukuk, vicdan ve adalet çağrısında bulunan Zeyrek, “Hizmetler aksadığında en büyük zararı halkımız görecek, işçiler maaşlarını alamayacak. Akıl ve sağduyu ile hareket edilmeli. Bir an önce bu yanlış karardan dönülmesini bekliyoruz. Bu ülke hepimizin” diyerek, siyasi gerilimlerin halkın refahına zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekti.

MUTLU: HALKIMIZA HİZMETTE KARARLIYIZ

Konak Belediyesi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yüksek enflasyon ve kısıtlı imkânlarla hizmet üretmeye çalışan belediyelere karşı uygulanan bu politikaların asıl mağdurlarının vatandaşa hizmet bekleyen halk olduğunu belirtti. “Her türlü zorluğa rağmen halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Mutlu, belediyelerin bu tür engellere rağmen görevini yerine getirme kararlılığını sürdüreceğini söyledi.