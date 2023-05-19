MHP, belediyesi olan illerde milletvekili çıkaramadı

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:22

MHP, 14 Mayıs seçimlerinde belediye başkanlıkları olan illlerde de milletvekili çıkaramadı. Bartın ve Amasra’daki belediye başkanlarını milletvekili adayı göstererek “parlamentoda milletvekili sayısını artırmayı hedefleyen” MHP’nin, bu iki ilde de milletvekili çıkaramaması dikkat çekti.

Seçimde aldığı oy oranı ile üçüncü parti olan MHP, miting düzenlediği Karabük ve Kastamonu’da da milletvekili çıkaramadı. Bu durum parti yönetiminin de gündeminde. Parti yönetimi, “belediye başkanlığı olan illerde neden milletvekili çıkarılamadığına” ilişkin çalışma yürütüyor.

2018 seçimleri ile 14 Mayıs karşılaştırıldığında Karabük’te MHP oyunu artırdı ancak “beklenilen düzeyde değil.” MHP’li belediye olan Kastamonu’da ise yaklaşık 10 bin oy düşüş görünüyor. Parti yönetimi, Kastamonu’da da “belediyedeki etkinliğinden kaynaklı” bir milletvekilini parlamentoya göndereceğini hesaplamıştı. Ancak ilde 2 AKP, 1 CHP milletvekili parlamentoda olacak. MHP yönetimindeki Manisa’da da 2 koltuk hedefleyen parti, 1 milletvekili çıkardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulacak çalışma sonuçlarının 2024 yerel seçimleri için önemine dikkat çekildi.

İKİ İLDE ‘İMAMOĞLU VE YAVAŞ’ FARKI

MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de de “mevcut milletvekili sayısını koruyamadı.” MHP’ye göre bu durumun en önemli nedenlerinden birinin “metropol illerde yapılan çalışmaların seçmenin tercihinde çok etkili olmadığı” olarak gösteriliyor. “CHP’li belediyelerin etkisinden dolayı oy kaybının yaşandığı” değerlendirmesi yapılırken özellikle İstanbul ve Ankara’daki oy kaybı için “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarının açıklanmasının seçmenlerdeki oy tercihini değiştirdiği” ileri sürülüyor.