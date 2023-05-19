MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizinden hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:08

Güncelleme: 19.05.2023 - 07:09

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP’den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ancak seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamamış, en çok oy alan o dönem Saadet Partisi’nden seçime giren Kazım Özgan başkan olmuştu.

ÇELİK'TEN TAZİYE PAYLAŞIMI

AKP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabında "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" notuyla taziye paylaşımında bulundu.