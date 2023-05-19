2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizinden hayatını kaybetti

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:08
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizinden hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP’den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ancak seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamamış, en çok oy alan o dönem Saadet Partisi’nden seçime giren Kazım Özgan başkan olmuştu. 

ÇELİK'TEN TAZİYE PAYLAŞIMI

AKP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabında "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" notuyla taziye paylaşımında bulundu.


MHP Adana KOZAN

İlgili Haberler

MHP, belediyesi olan illerde milletvekili çıkaramadı

MHP, belediyesi olan illerde milletvekili çıkaramadı
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz Cumhuriyet TV'de uyardı: AKP ve MHP bu radikallerin kuyruğuna takılırsa...

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz Cumhuriyet TV'de uyardı: AKP ve MHP bu radikallerin kuyruğuna takılırsa...
ATA İttifakı ile Cumhur arasındaki gerilim tırmanıyor! Özdağ MHP'ye ateş püskürdü

ATA İttifakı ile Cumhur arasındaki gerilim tırmanıyor! Özdağ MHP'ye ateş püskürdü

En Çok Okunan Haberler