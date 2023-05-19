2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İkinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce 'susma kararı' aldı

Seçimlere iki gün kala hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi seçmeninin, 28 Mayıs’ta hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00
İkinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce 'susma kararı' aldı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Ankara’da ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ile Memleket Partisi’nin ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

Her iki kanattan da ikinci tur seçimine ilişkin net bir açıklama gelmezken İnce’nin 14 Mayıs seçimlerinden sonra sosyal medya hesabından paylaştığı seçim değerlendirmesi “tarafsızlık” olarak yorumlandı. Parti meclisinin yaptığı toplantı sonucunda ise Erdoğan’a da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da “destek” kararı çıkmadı.

Toplantının ardından İnce ve parti kurmayları arasında görüşmeler devam etti. İnce’nin, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda her iki adaya da yönelik “destek açıklaması yapmayacağı”, 28 Mayıs’a dek “susacağı” belirtiliyor.

Televizyon kanallarının programlarına katılmayan ve gazetecilere konuşmayan İnce’nin “Hangi adayı destekliyorsunuz” sorusuyla karşılaşmak istemediği kaydediliyor. Ancak, parti kurmayları arasında farklı görüşler olduğu ve “Genel başkanın açıklama yapması” yönünde ısrarcı olunduğu belirtilse de İnce’nin “henüz ikna edilemediği” ifade ediliyor.

Adaylıktan çekilmeden önce, “Seçim ikinci tura kalırsa Millet İttifakı’nı destekleriz” diyen İnce’nin, kendisine ve partisine yönelik yapılanlardan sonra “Millet İttifakı çağrısını tabanına anlatamayacağını gerekçe göstererek 10 gün boyunca konuşmamayı düşündüğü” söyleniyor. 


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