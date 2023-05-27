İkinci turda oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler

Yayınlanma: 27.05.2023 - 18:18

Güncelleme: 27.05.2023 - 18:18

Oy kullanmak için evinizden çıkmadan önce ilk yapmanız gereken şeylerden biri, nerede oy kullanacağınızı kontrol etmek. Bunu yapmanın dört yolu var:

Dışarı çıkmadan önce emin olmanız gereken bir diğer husus da geçerli bir kimlik belgenizi yanınıza aldığınızdan emin olmak. Herhangi bir nedenle kimliğiniz yoksa, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilirsiniz. Kimliğin yanı sıra pasaport, ehliyet veya evlilik cüzdanınızı da kullanabilirsiniz. Seçmen kağıdınızı yanınızda götürmenize ise gerek yok.

Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (izinli bulunanlar dahil), askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumlarında hükümlü olanlar ise seçimde oy kullanamayacak.

OY KULLANACAĞINIZ YERE ULAŞTIĞINIZDA...

Boş veya geçersiz oy vermek istemiyorsanız kabine girdiğinizde dikkat etmeniz gerekenler var.

Öncelikle elinizdeki mührün doğru çalışıp çalışmadığını deneyin. Bunu pusula veya zarflar dışında herhangi bir yüzeye basarak deneyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı pusulasında dilediğiniz adaya, yanındaki adaya taşmayacak şekilde mühür basın.

Unutmayın: Mührü yanlış bir noktaya basarsanız yeni bir pusula almanız mümkün değil.

Pusulanın üzerine herhangi bir karalama yaparsanız veya pusulanın bütünlüğünü bozarsanız oyunuzun geçersiz sayılacağını unutmayın.

Son olarak oy pusulalarınızı zarfın içine koyun ve elinizde zarfla kabini terk edin.

KABİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA...

Zarfınızı sandığın içine atın. Daha sonra da seçmen sandık listesinde adınızın bulunduğu yere imza atın.

Son olarak, telefonunuzu sandık görevlilerine teslim ettiyseniz, geri almayı unutmayın.