İKKB Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu: 'Temel ilkelere sahip çıkacağız'

29 Ekim 2022 Cumartesi, 00:30

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

İKKB Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu’nun yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün önderliğinde başlayan büyük toplumsal dönüşümün temel ekseninde olan ‘İKKB üyeleri olarak Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ün önderliğinde başlayan büyük toplumsal dönüşümün temel ekseninde olan 'kadın erkek eşitliği' konusunda ne yazık ki Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken geri adımlar atılmaktadır. Bu noktada Cumhuriyetin temel ilkelerine ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmaya kararlıyız” denildi.

‘DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“99. yılını kutladığımız ulusal egemenlik temeline dayanan Cumhuriyetimizde, tam bağımsızlık, laiklik, eşitlik, demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukuk birliği ve eğitim birliği ilkeleri son dönemde ihlal ediliyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve yürürlüğe giren dezenformasyon yasası gibi gelişmelerden dolayı kaygılıyız. Kadınların kazanılmış haklarının yasa değişiklikleriyle geri alınmasından kaygılıyız. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) üyeleri olarak umudumuzu hep canlı tutarak, Atatürk ilkeleriyle gelişerek ve hep daha ileri gittiğimiz bu yolda el ele Cumhuriyetimize sahip çıkmaya, demokrasi için mücadele etmeye devam ediyoruz”