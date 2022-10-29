PEN Yazarlar Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı mesajı: Laiklik olmadan demokrasi olmaz
PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Laikliğe, hukuk devletine ve demokrasiye vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yaşını kutlarken bugün her zamankinden daha çok, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulusal egemenliğimize, bağımsızlığımıza, çağdaşlaşmamıza emek veren tüm silah arkadaşlarını, devrimci arkadaşlarını, minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Laiklik olmadan, bağımsızlık olmadan, hukuk devleti olmadan hiçbir demokrasinin yaşayamayacağının bilinciyle, millet egemenliği demek olan Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya, demokrasi değerlerini savunmaya, edebiyatı yücelttiğimiz kadar, düşünce ve ifade özgürlüğünü, yaşamı da yüceltmeye söz veriyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
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