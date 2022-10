ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel yazdı: Cumhuriyet sayesinde

29 Ekim 2022 Cumartesi, 00:30

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak 33 yıldır sürdürdüğümüz çağdaşlık yolculuğumuzda; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine çıkarak bu borcu ödemeye çalışıyor, Cumhuriyeti korumanın ve yaşatmanın sorumluluğuyla ilerliyoruz.

DEVRİMLERLE ÇAĞDAŞLAŞMA

Okuma yazma bilen kişilerin çok az olduğu, eğitimli meslek sahiplerinin ise parmakla gösterildiği Cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk Devrimleri ile çağdaşlaşma başladı. Cumhuriyetin getirdiği hak, özgürlük ve yeniliklerle “güneşin görünmediği zamanlarda bile her zaman güneşe ulaşmayı hedefleyen” bir toplum anlayışı yaratan Atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerinin amacını, “Türk ulusunun son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmaktır” şeklinde dile getirmiştir. Böylece çağdaş toplum ve çağdaş Türkiye’ye ulaşmak her zaman ve her koşulda Türk ulusunun birincil hedefi olmuştur.

15 YILDA DÖRT BİR YANA

Büyük önder Atatürk, 15 yıl gibi kısa bir sürede, ülkenin dört bir yanına çağdaş eğitim yoluyla ulaşarak bugünkü çağdaş Türk toplum düzenini oluşturdu. Çok ağır savaşlardan, yokluktan ve yoksunluktan çıkan bir ülkede yaşanan bu değişim ve gelişimler bütün dünyaya örnek oldu. Ne yazık ki Cumhuriyet devrimlerinin getirdiği tüm hak ve özgürlükler tek başına yeterli değildi. Laik Cumhuriyetin kazanımlarından ülkeyi uzaklaştırmak isteyen güçler de hızla karşı hareketi başlattı, bu kazanımları korumak ve yaşatmak için mücadeleye devam etmek gerekiyordu. Çağdaş eğitimin ve kamusal alanın laiklikten uzaklaştığı günlerde, Türkiye’nin içinde bulunduğu tehlikeleri fark eden bir grup aydın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu. “Bu vatan da bu ulus da ve bu Cumhuriyet de bizim!” deme cesaretini göstererek özgür ve çağdaş bir topluma ulaşmanın en önemli aracı olan eğitim ile geleceğe ışık tutanlar, Prof. Dr. Aysel Ekşi, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Anğ, Binnur Özümert ve niceleriydi... Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; Cumhuriyet değerlerini korumak ve yaşatmak için kurulan derneğimiz, yıllar içinde öncelikle kız çocukları olmak üzere 160 bin öğrenciye burs desteği verdi, eğitim hayatları boyunca her zaman öğrencilerin yanında olarak kendine, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler yetişmesini sağladı. Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz çağdaş eğitim hakkı, ÇYDD sayesinde binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirdi.

BİR GENCİN ÖYKÜSÜ

“Ben, Anadolu’nun bir ilçesinde tarım danışmanıyım. ÇYDD sayesinde okudum, kendime ve aileme yeterli olabildim. Oysaki çocukluğumda bu günleri hayal bile edemezdim, çünkü tarım ile geçinen bir ailenin dokuz çocuğunun en büyüğüydüm. Yağmur yağmaz, ürün yetişmez, para kazanılmaz... Bu duruma çok üzülürdüm. O zamanlar ziraat mühendisi olmaya karar vermiştim ama ilçedeki liseye bile gitme şansım yokken nasıl mühendis olacaktım? Ortaokul öğrencisiyken ÇYDD ile tanıştım ve burs desteği almaya başladım. Türkan Hocamın sayesinde İstanbul’da, yatılı bir lisede ücretsiz okuyup üniversite sınavına hazırlanabildim. ÇYDD sayesinde hayalimi gerçekleştirebildim; benden sonra da kız kardeşim aynı başarıyı göstererek meslek sahibi olabildi. Biz iki kız kardeş, geride kalan yedi kardeşimizi okuttuk, meslek sahibi olmalarını sağladık. O yoksul aile, tarlada çalışıp çocuklarının karnını doyurmaya çalışan anne baba, önce Cumhuriyet sonra da ÇYDD sayesinde, eğitimli ve iş sahibi çocukları ile gurur duymaya başladı.” Genç bir kadının kelimelerini bu yazıya aktarmak istedim. Bu kız kardeşler, büyüdükleri köyün bütün çocuklarına örnek oldular. Artık o köyde, sadece ilkokulu bitiren çocukların yerini üniversite mezunu genç bireyler almaya başladı.

ATATÜRK’ÜN EMANETİ

Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere çağdaş, bilimsel, laik eğitimi kazandırdı; bundan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz! “İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır” diyen Atatürk’ün izindeyiz. Çağdaşlık yolculuğumuzu durmaksızın sürdürerek gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz, Cumhuriyetin geleceğinde gençlerimizin izi olacak! Büyük Atatürk ve mücadele arkadaşlarına minnettarız. Ne mutlu ki biz ÇYDD gönüllüleri; Cumhuriyet sayesinde okuduk, meslek sahibi olduk, ülkemiz için gönüllü çalışabilir olduk. Ne mutlu bize! Atatürk’ün bizlere emaneti, laik Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun! Cumhuriyeti bizlere armağan edenlere minnetimiz sonsuz, onları bir kez daha saygı, sevgi ve özlem ile anıyoruz. Cumhuriyetimiz hep yaşasın.