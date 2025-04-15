İklim Kanunu'nda iktidardan geri adım: Görüşmelere iki gün ara verildi
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası teklifi Meclis gündeminden çıkarıldı.
Ülke tarımını yakından ilgilendiren ancak toplumdan adeta gizlenerek TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.
İlk dört maddesi TBMM'den geçen yasa tasarısına ilişkin bugün ve yarın devam edeceği belirtilen görüşmeler şimdilik TBMM gündeminden çıkartıldı. Bu kararda yasaya ilişkin tepkilerin etkili olduğu belirtildi.
Yapılan anketlere göre toplumun yüzde 70'inin haberinin olmadığı kritik yasa tasarısı, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için ciddi soru işaretleri yaratmış, çevre ve tarım örgütleri yasa tasarısına tepki göstermişti.
Etiketler: #iklim kanunu #Meclis
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak