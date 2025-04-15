İklim Kanunu'nda iktidardan geri adım: Görüşmelere iki gün ara verildi

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası teklifi Meclis gündeminden çıkarıldı.

İklim Kanunu'nda iktidardan geri adım: Görüşmelere iki gün ara verildi
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:30

Ülke tarımını yakından ilgilendiren ancak toplumdan adeta gizlenerek TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

İlk dört maddesi TBMM'den geçen yasa tasarısına ilişkin bugün ve yarın devam edeceği belirtilen görüşmeler şimdilik TBMM gündeminden çıkartıldı. Bu kararda yasaya ilişkin tepkilerin etkili olduğu belirtildi. 

Yapılan anketlere göre toplumun yüzde 70'inin haberinin olmadığı kritik yasa tasarısı, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için ciddi soru işaretleri yaratmış, çevre ve tarım örgütleri yasa tasarısına tepki göstermişti.


Etiketler: #iklim kanunu #Meclis

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