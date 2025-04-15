Veteriner Hekimler Derneği’nden İklim Yasası açıklaması: ‘Büyük eksiklikler bulunuyor’

Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:36

Güncelleme: 15.04.2025 - 13:47

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, Meclis’te görüşülmeye devam eden ve içeriği tartışma konusu olan İklim Yasası’na ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ertürk, yasa taslağının halk sağlığı, gıda güvencesi ve hayvancılık açısından büyük eksiklikler bulundurduğunu belirtti.

Ertürk, “Veteriner Hekimler Derneği olarak, taslağın yalnızca karbon ticareti ve emisyon azaltımı gibi piyasa temelli yaklaşımlara odaklandığını; oysa iklim krizinin, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı üzerinde çok yönlü etkileri olduğunu hatırlatıyoruz. ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı yasa metnine dahil edilmeli, iklim krizinin bir sağlık krizi olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. İklim değişikliği, tarım ve hayvancılık üretimini tehdit etmekte, zoonotik hastalıkların yayılımını artırmaktadır. Günümüzde insan enfeksiyonlarının yüzde 61’inden çok daha fazlası hayvan kaynaklıdır. Buna rağmen taslakta, bu alana dair hiçbir izleme veya erken uyarı sistemi önerilmemektedir” dedi.

‘İKLİM YASASI YENİDEN DÜZENLENMELİ’

Yasa taslağında arı sağlığına ilişkin bir düzenleme yer almadığına da vurgu yapan Ertürk, “Oysa ülkemiz dünya arıcılığında 2. sıradadır ve gıdaların yüzde 35’i arı tozlaşmasına bağlıdır. Pestisit kullanımının sınırlandırılması, arıların korunması ve yerli türlerin desteklenmesi bu bağlamda hayati önemdedir. Hayvancılık sektörü yalnızca bir emisyon kaynağı olarak değil, karbon yutağı olarak da değerlendirilmeli; küçük üreticilerin sürdürülebilirliğini sağlayacak destek mekanizmaları yasada yer almalıdır” ifadelerini kullandı.

İklim Yasası’nın halk sağlığı ve gıda güvencesini esas alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Ertürk, dernek olarak bilimsel temelli, uygulanabilir, katılımcı ve adil bir iklim yasası için sürece katkı vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.