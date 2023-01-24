İktidar 14 Mayıs öncesi kesenin ağzını açtı: Seçim rüşvetleri sürüyor

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:50

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:08

Seçim tarihinin netleşmeye başlamasıyla birlikte iktidarın seçim yatırımları da birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Daha önce TOKİ konutları, orta gelirliye ev kredisi kampanyası, öğrenci kredi borçlarında faizlerin silinmesi gibi adımlar atan iktidar bu kez 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarını sildi. Dün akşam Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olarak adlandırılan düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

TAKSİT İMKÂNI GELDİ

Erdoğan, “Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz” dedi.

KYK kredi borçlarına yönelik endeks düzenlemesini anımsatan Erdoğan, “Endeskt dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” diye konuştu.

İcralık borçlara yönelik de “müjde” açıklayan Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarla 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz” ifadelerini kullandı.

10 BİN EHLİYET İADE EDİLECEK

Erdoğan, trafik ceza puanlarına yönelik düzenleme de yapacaklarını duyurarak “Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.