İktidar 14 Mayıs'ı ertelemekten yana değil: İşte iktidarın gerekçeleri...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları henüz tam olarak sarılmadı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ancak başkent “seçim gündemine” odaklandı.
Edinilen bilgiye göre iktidar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “14 Mayıs tarihinden vazgeçilmesinin zor olduğunu” belirtiyor.
Nedenleri de kulislerde şöyle dillendiriliyor:
- Bilanço ağırlaşır:
Süre uzadıkça depremin
bilançosu da büyüyecek.
Bölge için hâlâ “yeni
depremlerin olabileceği”
uyarıları yapılıyor.
Depremler, çalışmaların da
aksamasına neden oluyor.
- Demografik değişim:
Bölgenin nüfusu 13.5
milyondu. Ancak göçler
başladı. Demografik yapı
değişti.
- 18 Haziran konuşuldu: MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün, “Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da durduğu nokta burası. Seçim için 18 Haziran’da iktidar için farklı “çıkmazlar” var. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan, LGS 4 Haziran, Kurban Bayramı 27-30 Haziran’da. Haziranda hac mevsimi de başlıyor ve üniversitelerin, ortaöğretimin tatile girdiği de bir ay. Yaz aylarında ülke içi yer değişikliklerinin çokça yapılabileceği değerlendiriliyor. Bu da seçmen güncellemelerinin yapılmasını zorlaştıran başka bir etken.
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