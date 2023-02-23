İktidar 14 Mayıs'ı ertelemekten yana değil: İşte iktidarın gerekçeleri...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları henüz tam olarak sarılmadı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ancak başkent “seçim gündemine” odaklandı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00
İktidar 14 Mayıs'ı ertelemekten yana değil: İşte iktidarın gerekçeleri...
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre iktidar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “14 Mayıs tarihinden vazgeçilmesinin zor olduğunu” belirtiyor.

Nedenleri de kulislerde şöyle dillendiriliyor:

  • Bilanço ağırlaşır: Süre uzadıkça depremin bilançosu da büyüyecek. Bölge için hâlâ “yeni depremlerin olabileceği” uyarıları yapılıyor. Depremler, çalışmaların da aksamasına neden oluyor.

  • Demografik değişim: Bölgenin nüfusu 13.5 milyondu. Ancak göçler başladı. Demografik yapı değişti.

  • 18 Haziran konuşuldu: MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün, “Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da durduğu nokta burası. Seçim için 18 Haziran’da iktidar için farklı “çıkmazlar” var. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan, LGS 4 Haziran, Kurban Bayramı 27-30 Haziran’da. Haziranda hac mevsimi de başlıyor ve üniversitelerin, ortaöğretimin tatile girdiği de bir ay. Yaz aylarında ülke içi yer değişikliklerinin çokça yapılabileceği değerlendiriliyor. Bu da seçmen güncellemelerinin yapılmasını zorlaştıran başka bir etken. 

kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi İktidar 2023 seçimleri Seçim

İlgili Haberler

TGC: RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak ceza yağdırmaya devam ediyor

TGC: RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak ceza yağdırmaya devam ediyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim
İktidarın STK'leri dinsel kimlik üzerinden ayrıştırması tartışılıyor: Ülke liyakata susadı

İktidarın STK'leri dinsel kimlik üzerinden ayrıştırması tartışılıyor: Ülke liyakata susadı

En Çok Okunan Haberler