İktidar 14 Mayıs'ı ertelemekten yana değil: İşte iktidarın gerekçeleri...

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

Edinilen bilgiye göre iktidar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “14 Mayıs tarihinden vazgeçilmesinin zor olduğunu” belirtiyor.

Nedenleri de kulislerde şöyle dillendiriliyor: