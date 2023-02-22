İktidarın STK'leri dinsel kimlik üzerinden ayrıştırması tartışılıyor: Ülke liyakata susadı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:34

İktidara yakın STK’ler deprem bölgesinde kolaylıkla faaliyet yürütebilirken Ahbap gibi bağımsız kuruluşların faaliyetleri de engellenmeye çalışılıyor. Sosyal medyada gündem olan bir video da bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Söz konusu videoda kayyum yönetimindeki Van İpekyolu Belediyesi ve Yetimlere İnfak Et Derneği isimli oluşumun işbirliği yaptığı görülürken çarşaflı iki kişinin yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdiği görüldü.

‘AHBAP ŞEFFAF YÖNETTİ’

Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun sivil toplum anlamında yürütülen sürecin siyasi arka planını Cumhuriyet’e değerlendirdi. İktidar ideolojisinin sivil toplum anlamında etkili olduğunun altını çizen Tosun, “İktidarın ideolojisine ne kadar yakınsanız sivil toplum alanında da o kadar muhatap kabul edilmeye başlıyorsunuz” dedi.

(Tanju Tosun)

Son yıllarda söz konusu alanda ideolojik referans, dinsel kimlik ve kültürel aidiyetler belirleyici olmaya başladığının altını çizen Tosun, “Demokrasi ve hukuk anlayışına göre bu biçimde bir anlayış kabul edilemez. Ahbap bütün bu süreçleri katılımcı ve kapsayıcı bir yöntemle birlikte hesap verme, şeffaflık ve liyakat ilkesiyle bütün bir süreci yönetti. Türkiye’de insanlar bunlara susamış durumda” ifadelerini kullandı.